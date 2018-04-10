Москва, 10 апреля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Роспотребнадзор организовал работу Всероссийской горячей линии по защите прав потребителей в преддверии Всемирного дня прав потребителей (отмечается 15 марта). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Bezformata.ru Горячая линия

В 2018 г. Всемирный день прошел под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Специалисты управления в период с 12 по 26 марта консультировали потребителей в различных регионах в новых форматах (на личном приеме, по телефонам горячих линий, в ТЦ, в МФЦ, а также через мессенджеры).

Отмечается, что всего специалисты Роспотребнадзора провели более 38 тыс. консультаций, более 50% которых по телефонам «горячей линии». Так, задаваемые гражданами страны вопросы касались долевого строительства, услуг ЖКХ, туристских, медицинских, образовательных услуг, а также услуг связи.

«По результатам рассмотрения обращений специалистами Роспотребнадзора подготовлено более 3 тыс. проектов претензий, — говорится в сообщении. — Некоторые обращения послужили основанием для для возбуждения административных дел и проведения проверок».

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