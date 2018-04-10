Стокгольм, 10 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, выявили утечку информации об именах лауреатов, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на материалы внутреннего расследования.

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Выяснилось, что один из «деятелей культуры», имя которого не разглашается, тесно работал с академией и на протяжении многих лет досрочно разглашал имена лауреатов премии, которые должны оставаться в тайне до момента официального объявления.

Так, от «информатора» стало известно о награждении Силавы Шимборской в 1996 году, Эльфриды Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), а также Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана в 2016 году.

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Поводом для внутреннего расследования академии стало то, что осенью 2017 года 18 женщин обвинили «деятеля культуры» в сексуальных домогательствах. Известно также, что он женат на одной из членов академии.

При этом адвокат подозреваемого назвал все обвинения в адрес подзащитного абсурдом, отмечает издание. В пресс-службе академии пока не прокомментировали информацию об утечке данных.

Напомним, в 2017 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, известный по романам «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный великан».

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