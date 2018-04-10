В Шведской академии выявили утечку данных о лауреатах Нобелевской премии
Стокгольм, 10 апреля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, выявили утечку информации об именах лауреатов, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на материалы внутреннего расследования.
Выяснилось, что один из «деятелей культуры», имя которого не разглашается, тесно работал с академией и на протяжении многих лет досрочно разглашал имена лауреатов премии, которые должны оставаться в тайне до момента официального объявления.
Так, от «информатора» стало известно о награждении Силавы Шимборской в 1996 году, Эльфриды Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), а также Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана в 2016 году.
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Поводом для внутреннего расследования академии стало то, что осенью 2017 года 18 женщин обвинили «деятеля культуры» в сексуальных домогательствах. Известно также, что он женат на одной из членов академии.
При этом адвокат подозреваемого назвал все обвинения в адрес подзащитного абсурдом, отмечает издание. В пресс-службе академии пока не прокомментировали информацию об утечке данных.
Напомним, в 2017 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, известный по романам «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный великан».
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