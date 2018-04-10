Киев, 10 апреля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время войдет в первую 50-ку рейтинга Doing Business, заявил президент страны Петр Порошенко, сообщает 10 апреля ТСН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Петр Порошенко

По его словам, Украина на данный момент занимает 76-е место, поднявшись за четыре года на 61 позицию. Порошенко уверен, что рост рейтинга был вызван образовательной, медицинской, пенсионной и другими реформами. Особо президент Украины подчеркнул роль «революционной реформы банковского сектора».

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Также президент похвастался, что закон о создании антикоррупционного суда уже принят в первом чтении парламентом. При этом Порошенко не упомянул, что создать антикоррупционный суд от Украины требуют международные партнеры, причем уже несколько месяцев.

Напомним, у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана более амбициозные планы. По его словам, Украина войдет в первые 40 стран в рейтинге Doing Business.

По мнению специалистов, рейтинг сегодня не много значит для Украины, поскольку реально население за четыре года обеднело, а тарифы на ЖКХ услуги серьезно выросли.