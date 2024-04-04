Москва, 10 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Согласно данным отчёта Минздрава РФ за 2017 год, в России самые низкие показатели смертности зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом пишут 10 апреля «Известия».

Katushar Дуб-долгожитель

Согласно статистике Минздрава России, снижение показателей смертности было зафиксировано в 79 регионах страны. В Ингушетии зарегистрированы 3,2 случая смерти на 1 тыс. населения, показатель Чечни — 4,6, в ЯНАО — 4,9, в Дагестане — 5,1, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 6,2 случая на 1 тыс. населения.

Отмечается также, что самые неутешительные показатели смертности за 2017 год были зафиксированы в Псковской области. Там смертность составила 17,4 случая на 1 тыс. населения. Также в целом хуже остальных регионов по данному показателю выглядят Новгородская (17,1), Тверская (16,9), Тульская (16,5) и Ивановская (15,8) области.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, высокая смертность в его регионе связана в первую очередь с тем, что в области живет много «возрастных» людей, среди основных причин смерти которых — заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Чтобы переломить ситуацию, мы внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая позволила обеспечить контроль доезда бригад на случаи инфарктов и инсультов», — цитирует издание слова Дюмина.

Кроме того, губернатор региона добавил, что в отдельных районах Тульской области было установлено девять модульных фельдшерских здравпунктов и построено пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, в конце января 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что за 2017 год уровень смертности в стране упал до минимума за последние 25 лет, а средняя продолжительность жизни граждан России составила 72,7 года.

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Глава Минздрава РФ также подчеркнула, что перед отечественным здравоохранением поставлена задача увеличить продолжительность жизни в стране до 76 лет к 2024 году, а к 2030 году — войти в список стран, где средняя продолжительность жизни — более 80 лет.

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