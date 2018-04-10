Дамаск, 10 апреля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Самолеты ВКС РФ не менее четырех раз пролетели над эсминцем ВМС США Donald Cook, находящимся в Средиземном море неподалеку от берегов Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

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Отмечается, что эсминец USS Donald Cook находится в 100 км от сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база. Американский корабль несет на борту 60 крылатых ракет «Томагавк».

Ранее сообщалось, что 9 апреля Donald Cook направился от Кипра к сирийским берегам. Свой маневр эсминец совершает на фоне заявлений о том, что сирийские военные якобы применили в отношении жителей города Думы химическое оружие.

Так, в интернете появились кадры с детьми, будто бы пострадавшими при химатаке 7 апреля. Источник информации — «Белые каски». Уточнялось, что жертвами атаки стали десять человек.

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Российские военные опровергают эти утверждения. Осмотр «пострадавшей» территории не выявил признаков химической атаки в Думе.

Вместе с тем в Средиземное море может прибыть еще один эсминец, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на связанных с военным ведомством чиновников. Это USS Porter, который может подойти к берегам Сирии в течение нескольких дней. Находящийся на востоке Средиземного моря USS Donald Cook «может участвовать в любом ударе по Сирии», отмечено в сообщении.

В Вашингтоне заявили, что ответственность за «химатаку» лежит не только на Дамаске, но также на Иране и России. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Москва дорого заплатит в том случае, если подтвердится её причастность к инциденту в Думе.

«Все заплатят, он и все остальные», — сказал Трамп, говоря о российском президенте Владимире Путине.

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Американский лидер также заявил, что в течение двух суток примет решение по поводу случившегося. Он не исключил, что по Сирии будет нанесен «ответный» удар.

Постпред США в ООН Никки Хейли, обвиняя Россию в причастности к химатакам в Думе, заявила в ходе заседания Совета Безопасности ООН, что это дело рук «чудовищ», у которых «нет совести». Под «чудовищами» Хейли подразумевала сирийские власти, Россию и Иран.

«Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стыдится фотографий погибших детей!» — заявила Хейли.

Вместе с тем спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о необходимости проведения расследования в сирийском городе Дума. Он не исключил, что утверждения о якобы совершённой там химической атаке могут быть провокацией.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в апреле 2017 года, ВМС США атаковали сирийскую военную базу Эш-Шайрат в провинции Хомс после аналогичного информационного вброса о химической атаке в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

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