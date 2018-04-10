Пермь, 10 апреля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Пермскую учительницу Наталью Шагулину наградят медалью «За отвагу». Президент Владимир Путин подписал указ. Документ опубликован на портале правовой информации. Педагог награждается за «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в школе № 127 Перми совершено вооружённое нападение. Двое вооружённых подростков (старшеклассник и бывший ученик школы № 127) ворвались в класс, где проходил урок по труду для четвёртого класса. Учительница, защищая своих учеников, получила опасные ранения и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. В больнице женщина перенесла две операции. В лечебном учреждении педагог провела месяц.

В начале апреля Наталья Шагулина вернулась на работу в свой 4 «Б». Добавим, весенние каникулы ученики этого класса вместе со своими родителями отдохнули на курорте Усть-Качка. Там же перед возвращением в школу получила санаторное лечение и пострадавшая учительница.