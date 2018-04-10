Российские бизнесмены за сутки потеряли более $15 млрд
Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Российские миллиардеры за сутки 9 апреля потеряли более $15 млрд из-за введения США новых антироссийских санкций, данные рейтинга опубликованы Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Рейтинг BBI обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке и включает 500 богатейших людей мира, среди которых 25 граждан России.
Так, наибольшие потери зафиксированы у главы «Норникеля» Владимира Потанина, потерявшего за сутки $2,28 млрд, глава и совладелец «Лукойла» Вагит Аликперов — $1,37 млрд, основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг потерял за сутки $1,28 млрд.
Кроме того, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял $1,31 млрд, предприниматель Геннадий Тимченко — $1,15 млрд, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон — $1,03 млрд, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — $987 млн.
Напомним, 6 апреля США ввели очередные антироссийские санкции в отношении нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда чиновников. В связи с этим по итогам торгов 9 апреля индекс Московской биржи резко снизился до уровня марта 2014 года.
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