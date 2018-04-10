Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Российские миллиардеры за сутки 9 апреля потеряли более $15 млрд из-за введения США новых антироссийских санкций, данные рейтинга опубликованы Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Цитата из кф «Три толстяка». реж Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. 1966. СССР Волнение

Рейтинг BBI обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке и включает 500 богатейших людей мира, среди которых 25 граждан России.

Так, наибольшие потери зафиксированы у главы «Норникеля» Владимира Потанина, потерявшего за сутки $2,28 млрд, глава и совладелец «Лукойла» Вагит Аликперов — $1,37 млрд, основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг потерял за сутки $1,28 млрд.

Кроме того, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял $1,31 млрд, предприниматель Геннадий Тимченко — $1,15 млрд, совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон — $1,03 млрд, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — $987 млн.

Напомним, 6 апреля США ввели очередные антироссийские санкции в отношении нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда чиновников. В связи с этим по итогам торгов 9 апреля индекс Московской биржи резко снизился до уровня марта 2014 года.

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