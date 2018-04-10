Москва, 10 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. 9 апреля в центре Москвы воздух прогрелся почти до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».

Клод Моне. Весна. 1880

"Такие температурные показатели на 7−8° выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, во вторник, 10 апреля, столбики термометров поднимутся еще выше — до 20 градусов тепла.

«Вторник станет самым теплым днем недели, — говорится в сообщении. — Даже ночью в столице не прохладнее +4…+9°, а днем воздух успеет прогреться до +15…+20°».

9 апреля Гидрометцентр России сообщил, что 11 апреля в Москве ожидается резкое похолодание, тем не менее к выходным в столичный регион вновь вернется теплая погода.

В метеослужбе отметили, что вечером 10 апреля в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. 11 апреля температура воздуха понизится до +7…+9°.

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