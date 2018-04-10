Вашингтон, 10 апреля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов есть чем ответить на якобы имевшую место в сирийском городе Дума в Восточной Гуте химическую атаку. Об этом, отвечая на вопросы журналистов о реакции Вашингтона на эту ситуацию, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Alexas_Fotos Сирия в огне

По его словам, варианты есть и их много.

Читайте также: Трамп может в течение двух дней принять решение об ударах по Сирии

«У нас есть много вариантов, военных. И мы сообщим вам об этом довольно скоро. Возможно, уже постфактум», — сказал американский лидер.

Что касается ответственных за предполагаемую атаку с применением химоружия в Сирии, то Дональд Трамп отметил, что этот вопрос проясняется.

Также в сюжете: США пригрозили Сирии «торжеством справедливости»

«Мы получаем очень хорошую ясность. У нас есть довольно хорошие ответы на этот вопрос», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Дональд Трамп заявил, что в течение двух суток примет решение по поводу случившегося. Не исключен «ответный» удар по Сирии. Также глава Белого дома отметил, что в случае, если выяснится причастность России к так называемой химической атаке в городе Думе, то российское руководство «заплатит за это высокую цену». При этом американский лидер не исключил личной ответственности президента России Владимира Путина за произошедшее в Сирии.

Ранее по теме: Трамп и Макрон выступают за «привлечение к ответственности» Асада

Напомним, США снова обвинили сирийское руководство в химической атаке на соотечественников, которая якобы произошла в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Поводом послужили распространенные в интернете кадры, на которых якобы показаны жертвы отравления химическими веществами — дети. Утверждается, что сирийцев в Думе отравили хлором. На основе этих кадров, размещённых в интернете неправительственной сирийской организацией «Белые каски», которая уже не раз публиковала фейковые сообщения и постановочные видеоролики, было выдвинуто обвинение не только против сирийского президента Башара Асада, но и против союзников Дамаска — России и Ирана.

Район в сирийской Думе, где якобы было применено химическое оружие, проверили специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, однако никаких следов ни хлора, ни других отравляющих веществ не нашли.

В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента.

Читайте также: Лавров: Следов применения химоружия в сирийской Думе не обнаружено

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что ранее российские военные неоднократно предупреждали о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокациях, связанных с применением химоружия против мирных жителей. Целью этих постановок и возможных вбросах «фейковых» новостей было намерение США обвинить во всём правительственными войсками Сирии, а также выгородить террористов и получить повод для возможного силового удара по Сирии со стороны Соединённых Штатов.