Пекин, 10 апреля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Телевизионные программы должны приносить общественное благо, а не пропагандировать эгоистические ценности, заявил представитель Государственного управления радио и телевидения Китая, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

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Гао Чанли сделал соответствующие заявления выступая 8 апреля на семинаре с участием представителей телевидения и радио, а также государственных регулирующих органов, который прошел в городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке страны.

По словам Гао, телепродюсеры не должны гнаться с экстравагантностью или конкуренцией за звёздами экрана с другими организациями.

«Обычные люди, которые занимаются тяжелым трудом, и лучшие представители всех сфер жизни должны стать героями телевизионных программ», — заявил Гао.

Он призвал сдерживаться от чрезмерных платежей звёздам ради их участия в телевизионных программах.

«ТВ-программы должны доносить правду, справедливость и красоту, чтобы мотивировать людей к единству и доброте, а также труду во имя ключевых социалистических ценностей», — заявил Гао.

Напомним, что к ноябре 2017 года в Китае был запущен первый русскоязычный телеканал с китайскими субтитрами «Катюша» в рамках годов сотрудничества Китая и России.