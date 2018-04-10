Москва, 10 апреля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Правительство России установило перечень заболеваний, при которых может быть получена бессрочная инвалидность, постановление опубликовано 9 апреля на официальном портале правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Согласно перечню, инвалидность может быть установлена бессрочно, до достижения ребенком 18 лет и даже заочно. Изменения, внесенные в правила, направлены на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении.

Также предусмотрена возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. Изменения можно внести без пересмотра группы инвалидности или ее срока.

Кроме того, перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма расширен — всего в нем 58 заболеваний. На основании перечня инвалидность может быть установлена заочно или при первом освидетельствовании.

«Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста МСЭ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что в расширенный список заболеваний внесены, в частности, все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, шизофрения, цирроз печени, полная слепоглухота, детский церебральный паралич.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения.