Вашингтон, 10 апреля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Российская Федерация предупредила США о «серьезных последствиях» в случае, если официальный Вашингтон решится применить силу против Сирии. Об этом, как передает Reuters, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Mil.ru Война в Сирии

«Мы (власти РФ) уже передали в США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны были развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — сообщил российский дипломат.

Небензя также подчеркнул, что химической атаки в городе Дума (Восточная Гута), о которой сообщают СМИ, не было. Военные РФ побывали на месте так называемой атаки и не обнаружили там никаких ее признаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, не предоставив доказательств, обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Представители США, ссылаясь на информацию «Белых касок», заявляют, что ВВС Сирии якобы сбросили бомбы с хлором на мирных жителей Думы.

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