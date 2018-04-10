Москва, 10 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 апреля завершились ростом. Цена на нефть выросла на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рост цен произошел на фоне общего ослабления доллара США относительно основных валют и обострения ситуации в Сирии.

В ходе американских торгов цена на Brent повышалась до $68,77. 10 апреля на азиатской сессии покупатели сдвинули вчерашний максимум на $69,07.

К настоящему времени покупатели полностью отыграли пятничные потери. Если доллар 10 апреля останется под давлением, то у них есть возможность поднять цену до $69,60. Поддержка находится на уровне $67,10.

Напомним, 9 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,02%, до $68,65 за баррель, WTI — на 2,14%, до $63,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $65,10 за баррель.

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