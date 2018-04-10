Москва, 10 апреля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Новые санкции против России, введенные США 6 апреля, нанесли удар по российскому фондовому рынку и рублю в понедельник, 9 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Торговый объем по доллару превысил среднее значение за последние 24 дня в три раза. В паре USD/RUB не наблюдалось объема в $9,8 млрд в 2014 и 2016 году при ослаблении рубля к доллару до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.

Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентный рост цен на нефть и ослабление американской валюты на рынке Форекс.

Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке 1094,98 пункта, а рубль подешевел на 4,65% к евро и на 4,27% к доллару США. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ.

Пятничные санкции США, а также рост напряженности вокруг Сирии сохранят давление на валютный и фондовый рынки России в ближайшие дни.

10 апреля цели по доллару 62,50 руб. к 21 мая и 64,50 руб. — к 18 июня. ЦБР не будет проводить валютные интервенции, пока не увидит от колебаний рубля угрозу финансовой стабильности.

Напомним, 9 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 248 коп. (+4,27%), до 60,66 руб., курс евро — на 332 коп. (+4,65%), до 74,70 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $9,8 млрд (+151,28%), евро/рубль — 739,3 млн евро (+81,42%).

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