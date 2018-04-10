Екатеринбург, 10 апреля, 2018, 07:02 — ИА Регнум. На Урале понедельник, 9 апреля, был насыщенным различными событиями. В Екатеринбурге СМИ сообщили об обысках в фирме, которая имеет отношение к депутату городской думы, в Челябинской области основными темами стали голодовка сотрудников спортивной школы «Конас» и отравление в Арсинской школе, а в Оренбуржье активно обсуждают ситуацию с фрагментами тел пассажиров самолёта Ан-148, который разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области.

Donland.ru После авиакатастрофы

Обыск в фирме депутата

Вчера, 9 апреля, обыски прошли в некоммерческом партнёрстве «Уралэнергостройкомплекс» и в дочерних фирмах. Об этой компании ИА REGNUM ранее рассказывало. В ноябре 2016 года пайщики жилого комплекса «Первый Николаевский» выходили на пикет и обращались к теперь уже президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь достроить их жильё. Но, судя по всему, глава США не помог. Комплекс так и не достроен, а жилья ожидают сотни человек.

Известно, что фирмой руководит депутат городской думы Игорь Плаксин. Вчера, 9 апреля, в его фирмы пришли с обысками. Как пишет издание «Ведомости-Урал», на прошлой неделе Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества со стороны отдельных должностных лиц жилищного кооператива. В рамках него и проводились следственные действия. Следователи изъяли компьютеры, электронные носители и финансово-бухгалтерские документы, которые связаны со строительством «Первого Николаевского».

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Борьба за детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой опека забрала приёмных детей, продолжает свою борьбу. Она разослала обращение в надзорные органы, в том числе и генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором настаивает на том, что детей у неё изъяли незаконно.

Полный текст обращения она опубликовала на своей странице в Facebook. Ответы чиновников обещает публиковать.

Напомним, детей у неё забрали осенью 2017 года. Поводом для этого послужила операция по удалению груди. Женщина не сдалась и начала борьбу за своих детей. Но пока вернуть ей их не удаётся.

Школьный обморок

В Челябинской области 9 апреля активно обсуждали произошедшее с учениками Арсинской школы. 6 апреля во время школьной линейки трое учащихся неожиданно упали в обморок. Затем к медикам обратились ещё порядка девяти детей и трое взрослых.

Сейчас состояние всех удовлетворительное. Школу временно закрыли. Специалисты обследовали здание, взяли пробы воздуха, проверили пищеблок и водопроводную воду и никаких отклонений не нашли. Что стало причиной ЧП, пока непонятно.

Исследования будут продолжены. Свою проверку также начала прокуратура. А СКР возбудил уголовное дело по факту халатности. Но, судя по выводам Роспотребнадзора, привлекать будет просто некого.

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Судьба директора спортшколы

Из громких тем Челябинской области также можно назвать обжалование прокуратурой слишком мягкого, по её мнению, приговора экс-министру социальных отношений и отказ вернуть сотруднице полиции имущество на общую сумму порядка 14 млн рублей, происхождение которого она не смогла объяснить.

Отдельно стоит сказать о судьбе директора спортивной школы олимпийского резерва «Конас» Олеге Строгонове. Напомним, 26 марта ему объявили об увольнении. А 4 апреля, после массового пикета протеста, более десяти сотрудников спортшклы начали голодовку. Они требуют отменить увольнение Строгонова и уволить главу горкомспорта Евгения Иванова.

Местные и областные чиновники в курсе акции протеста. Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявляет, что голодовка — это не метод решения проблемы. А тем временем свою голодовку в защиту Строгонова собираются начать родители учащихся.

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Кто забыл фрагменты тел?

В Оренбургской области, а теперь и по всей стране, активно обсуждают ситуацию в Раменском районе Московской области, на месте крушения 11 февраля самолёта Ан-148, летевшего из Москвы в Орск. Одна из родственниц погибших пассажиров приехала туда, чтобы возложить цветы к мемориалу. Увиденное её потрясло. На месте крушения она увидела фрагменты человеческих тел. Кожа, уши. Разбросанные личные вещи пассажиров. И никакого оцепления.

Возмущённая девушка, которая потеряла в этой катастрофе свою мать, обратилась к органам власти и проинформировала о ситуации представителей Следственного комитета. Но никто ничего не сумел ей толком пояснить.

9 апреля ситуация в зоне крушения не изменилась. Девушка записала видеообращения к органам власти страны, в том числе и к президенту России Владимиру Путину.

«Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолёта, фрагменты тел, я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет… Вы понимаете чем… Это нечеловечно! На нас никто не реагирует!» — заявила оренбурженка.

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Избиение школьницы

На Ямале полиция и следователи выясняют обстоятельства избиения школьницы. ЧП случилось в городе Лабытнанги. В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором группа детей наблюдает за избиением девочки.

За конфликтом наблюдали порядка 30 человек. Все участники происшествия уже установлены. Известно, что случилось это 5 апреля. Ученица восьмого класса жестоко избила семиклассницу. Этому предшествовала взаимно оскорбительная перепалка между школьницами.

Известно, что одна из школьниц обучалась здесь с 19 марта. То есть длительного конфликта, скорее всего, не было. На место ЧП срочно выехал уполномоченный по правам детей на Ямале Данило Трубицын. По его словам, сейчас главная задача состоит в том, чтобы разрешить этот конфликт психологически грамотно.

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