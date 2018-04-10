Вашингтон, 10 апреля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Призыв США бойкотировать чемпионат мира по футболу в России связан с большим количеством билетов, купленных американскими болельщиками на соревнования, сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Pikabu.ru Футбол

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета», — сообщили в посольстве.

В российском ведомстве уточнили, что американцы составляют на данный момент самую многочисленную группу фанатов. Это происходит вопреки антироссийской информационной кампании, которую проводят американские СМИ.

«Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле, — отметили в посольстве. — На словах американские власти всячески поддерживают «прямой диалог граждан США и России», на деле все наоборот».

Российское ведомство напомнило, что госдеп призвал своих сограждан не ездить в РФ на ЧМ-2018. При этом целые российские команды не могут съездить в США на соревнования.

«Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, ее города и российский народ», — считают в ведомстве.

Что касается «угрозы» для США, то она только в том, что американцы могут перестать верить пропаганде своих СМИ, побывав в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в британских СМИ 9 апреля появилось предупреждение о том, что планирующие ехать в Россию болельщики должны «подумать дважды». Британская сторона не сможет помочь им, если с ними что-то случится.