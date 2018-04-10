Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона об угрозе ракетного удара по Сирии приближают США к опасной для мира черте, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам экстренного заседания Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Российский дипломат, комментируя сказанное на заседании СБ ООН, отметил, что Москва не раз предупреждала Вашингтон о риске действий Пентагона в Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. Несмотря на это, Вашингтон рассматривает «военный сценарий» в отношении Сирии.

«Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира», — сказал Небензя.

Напомним, США снова обвинили Дамаск в применении химического оружия — на этот раз против жителей Думы (Восточная Гута). Никаких доказательств Вашингтон не представил.

США, ссылаясь на информацию «Белых касок», заявляют, что в Думе погибли мирные жители, на которых ВВС Сирии якобы сбросили бомбы с хлором. В качестве доказательства приводится видеозапись, якобы снятая в Думе, на которой военные «откачивают» «пострадавших» от хлора детей.

Российские военные побывали на месте так называемой атаки и не обнаружили там никаких ее признаков. США при этом объявили, что, возможно, атакуют Сирию ракетами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля к порту Тартус (Сирия) приблизился американский эсминец USS Donald Cook, укомплектованный крылатыми ракетами Tomahawk. Российские самолеты не менее четырех раз приближались к американскому кораблю.