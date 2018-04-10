Якутск, 10 апреля, 2018, 04:43 — ИА Регнум. По количеству ветхого жилья Якутия занимает первое место в России. Об этом заявила 9 апреля на выездном совещании парламента и правительства республики в городе Мирный заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Наталья Чукавина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания региона.

Александр Васильевич Федоров. Изба

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По словам замминистра ЖКХ, половину аварийного жилищного фонда Якутии составляют деревянные дома, в которых живут 125 тыс. человек. Помимо них, срочно расселять необходимо 28 тыс. семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Среди них много инвалидов, молодых, многодетных семей, пояснила Наталья Чукавина.

Она предлагает сэкономить, расселив часть этих людей и семей в пустующий муниципальный жилищный фонд, состоящий из 1072 квартир. По данным замминистра ЖКХ, часть таких помещений аварийные, но в остальных 887 квартирах после капитального ремонта люди могут жить. Больше всего пустующего жилья — в Якутске, Булунском, Мирнинском и Верхнеколымском районах.

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На пустующее муниципальное жильё из бюджета региона тратятся деньги, а потому переселение людей в эти квартиры актуально вдвойне. Расходы только на отопление составляют 16 млн рублей в год, а ещё 102 млн рублей дотируется из государственного бюджета ресурсоснабжающим организациям, пояснила замминистра ЖКХ республики.

«Капитальный ремонт пустующих квартир потребует затрат примерно в 300 млн рублей, их предложено заложить в бюджете в рамках реализации программы по переселению из аварийного жилья. В Мирнинском районе таким образом уже экономят 38 млн рублей в год, оптимизировав пустующий муниципальный жилфонд в посёлках Чернышевский и Заря Чуонинского наслега», — добавила Наталья Чукавина.

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Депутаты Якутии были воодушевлены этим примером и предложили распространить опыт Мирнинского района на остальные муниципалитеты республики. Правительству региона парламентарии рекомендовали внести изменения в госпрограмму Якутии «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018−2022 годы», разработав механизмы господдержки на ремонт пустующих квартир в муниципальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии программа расселения из аварийных домов, поставленных на учёт до 1 января 2012 года, по данным на декабрь-2017 была выполнена на 97,31%. Из ветхого жилья переселено 29 127 граждан из 11 403 квартир общей площадью 477,63 тыс. квадратных метров. Республике ещё предстоит расселить более 1,3 млн квадратных метров жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, на эти цели региону потребуется более 80 млрд рублей.

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Тем временем люди продолжают ждать и жить в жутких условиях. В некоторых «деревяшках» (двухэтажные многоквартирные деревянные дома) Якутска вместо канализации по-прежнему ведёрно-выносная система с туалетом на улице. Кроме того, люди жалуются на затопленные подъезды, холод зимой до минусового на первых этажах таких домов, огромные щели в стенах, обваливающиеся и перекошенные стены, потолки и дыры к соседям. Но даже при таких серьёзных разрушениях люди не надеются на скорое расселение: некоторым придётся ждать аж до 2022 года.

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