Вашингтон, 10 апреля, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Обыск в офисе одного из адвокатов американского президента Дональда Трампа, который провело ФБР, не что иное, как позор, со ссылкой на заявление главы США сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, то, что происходит, — это позор. Посмотрим, что дальше произойдет», — сказал Трамп.

Напомним, 9 апреля стало известно, что ФБР провело обыск в офисе Майкла Коэна, одного из личных адвокатов Трампа. Изъята переписка с президентом.

Кроме того, как сообщил юрист Стивен Райан, который выступает как адвокат Коэна, при обыске ФБР изъяло платежные документы о перечислении средств бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд.

Эта женщина заявляла, что в прошлом (2006 год) у нее была связь с Трампом. В феврале Коэн заявил, что заплатил ей $130 тыс. из личных средств. С чем был связан платеж, юрист не разъяснил.

По сообщениям СМИ, деньги были заплачены актрисе за неразглашение информации о связи с Трампом. После появления в СМИ этой информации Клиффорд подала иск в суд, заявив что соглашение о молчании больше не действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля адвокат Клиффорд Майкл Авенатти заявил, что его клиент повторно требует вызвать на допрос Трампа и Коэна.