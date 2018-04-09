Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Власти Дамаска должны быть наказаны за «химическую атаку» в Думе (Восточная Гута, Сирия): Вашингтон покажет миру «торжество справедливости», заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Комментируя сообщения о химической атаке, которую якобы провели в Думе сирийские правительственные войска, Хейли заявила:

«Настал момент, когда мир должен увидеть торжество справедливости».

«В историю этот момент войдет как тот, когда Совет Безопасности выполнил свой долг или — продемонстрировал свою полную неспособность защитить народ Сирии, — заявила Хейли. — В любом случае Соединенные Штаты ответят».

Напомним, экстренное заседание СБ ООН созвано в связи с тем, что в интернете появились кадры с пострадавшими сирийцами, сделанные якобы на территории Думы. На видео показаны дети, которым оказывают помощь после «отравления хлором».

Появление этих кадров с комментариями о причастности ВВС Сирии к «химической атаке» стало поводом для обвинений в адрес Дамаска. Никаких доказательств не только участия ВВС Сирии в «атаке», но и самого факта атаки нет.

Читайте также: Небензя назвал антироссийскую риторику США и их союзников хамством

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на бездоказательность обвинений, в Вашингтоне настроены наказать «виновных» — Дамаск, Москву и Тегеран. Американский президент Дональд Трамп обещал, что «все виновные заплатят».