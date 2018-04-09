Баку, 9 апреля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Правление центрального банка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки с 13% до 11%, а верхнего и нижнего пределов процентного коридора — на уровне +/-3%.

Об этом заявил председатель правления центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции. По его словам, параметры процентного коридора будут обсуждены на заседании правления ЦБА в июне.

12 февраля ЦБА снизил учетную ставку с 15% до 13%. Кроме этого, были снижены нижний (до 8% с 10%) и верхний (до 16% с 18%) пороги процентного коридора.

Между тем экономист Натиг Джафарли считает, что Азербайджане ставки коммерческих банков плохо коррелируют с динамикой учетной ставки Центробанка.

«Снижение ставки не оказало влияния на стоимость займов. Регулятор может продолжить снижать ставку, но не факт, что банки будут на это реагировать и снижать ставки для бизнеса и населения», — отметил он в интервью echo.az.

По словам экономиста, после недавнего снижения учетной ставки регулятора с 15 до 13% в банковском секторе никаких изменений не произошло. Ставки по кредитам доходят до 30%.

«В Азербайджане с экономической точки зрения сложилось абсурдное положение. Не так давно — до 2016 года — учетная ставка Центрального банка Азербайджана была на уровне 3%. Однако после двух девальваций национальной валюты АР учетная ставка выросла до 15%, то есть увеличилась в пять раз», — сказал экономист.

«С другой стороны, глупо ждать перемен, если даже тогда, когда учетная ставка регулятора была на уровне 3%, коммерческие банки Азербайджана выдавали кредиты под 20−25%. Сегодня банковские ставки доходят до 30%».

«К сожалению, корреляции между учетной ставкой Центробанка и кредитными ставками коммерческих банков не существует. Это еще раз доказывает то, что банковский рынок работает не по правилам. И экономические законы, и реформы имеют слабый вес для азербайджанских банков,» — подчеркнул экономист.

Причин тому много, как считает Джафарли. Среди них — финансовые проблемы, высокая доля проблемных кредитов, отсутствие конкуренции, недостаточное присутствие на азербайджанском рынке иностранных банков, которые могли бы своей работой показать, как нужно правильно работать.

«Отечественный рынок сильно закрыт. Ситуация сложилась не очень приятная. Ведь получается, если регулятор будет и дальше пересматривать свою ставку, то банки не последуют примеру ЦБ», — заключил Натиг Джафарли.

По данным палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, по итогам 2017 года в стране действует 30 банков, 509 их филиалов и 142 отделения. Количество банковских служащих в Азербайджане составляет 16 171 человек.