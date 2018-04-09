Вашингтон, 9 апреля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Сообщения о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума имеют целью переключить внимание с дела Скрипалей, многочисленные вопросы по которому так и остались без ответа британской стороны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 9 апреля на экстренном заседании Совета Безопасности.

steve lodefink Звенья одной цепи

«Субботний фейк из Думы имеет целью в том числе переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтверждённые обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта», — сказал Василий Небензя.

Российский дипломат отметил, что «теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы».

Небензя также напомнил, что на заседании Совета Безопасности 5 апреля, посвящённом по делу Скрипалей, он уже отметил, что попытка взвалить на Россию необоснованные обвинения в причастности к инциденту в Солсбери связана с сирийским химическим досье. «Вчера этот сюжет получил новое интересное развитие», — констатировал постпред России при ООН.

Говоря о предполагаемом инциденте в сирийской Думе, Василий Небензя обратил внимание на то, что «ни один местный житель не подтвердил химической атаки». Он также подчеркнул, что в больницы пациентов с отравлением зарином и хлором не поступало, тел погибших с отравлением химическими веществами обнаружено не было.

Напомним, 7 апреля удерживающие город Дума в Восточной Гуте боевики заявили о химической атаке, якобы совершённой в городе сирийскими правительственными войсками. Утверждалось, что от применения «бомбы с хлором» погибли несколько человек, десятки были госпитализированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за произошедшее несут как сирийские власти, так и Россия и Иран.

Российская сторона не подтвердила сообщения об инциденте. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе обследования районов Дума не выявили каких-либо следов применения отравляющих веществ.