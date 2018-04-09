Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в причастности к химатакам в Сирии 9 апреля в ходе заседания Совета безопасности ООН по якобы совершенной химической атаке в сирийской Думе.

Кукрыниксы. 1958

По словам Хейли, химатаки в Сирии совершают «чудовища», у которых «нет совести». Совести нет и у тех, кто этих «чудовищ» поддерживает.

«Российский режим, руки которого в крови сирийских детей, не стыдится фотографий погибших детей!» — заявила Хейли.

По словам Хейли, международное сообщество «не должно забывать о роли России в разрушительной политике Асада».

«Россия и Иран направили своих военных советников для Асада. Официальные лица России на местах — они помогают режиму в кампании по «удушению» людей», — заявила представитель США.

Как передавало ИА REGNUM, информация о якобы совершенной правительством Башара Асада химатака в сирийской Думе была неоднократно опровергнута — врачами и официальными лицами в самой Думе, Центром по примирению, Министерством обороны и МИД России.

В совершении «химатаки», ответственность за которую США возлагают на «режим Асада», сомневается даже спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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