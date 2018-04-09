Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля начинается сезон регулярной разводки мостов на Неве и Малой Неве. Еще через 10 дней — 20 апреля — разводка мостов будет открыта на других рукавах Невы.

Mostotrest-spb.ru Троицкий мост

На большой Неве график разводки мостов по сравнению с прошлым годом не изменился, отмечают в «Мостотресте». Благовещенский, Дворцовый и Володарский мосты будут разводиться за ночь дважды, а Троицкий, Литейный, Большеохтинский мосты и мост Александра Невского — один раз. Время их разводки также не изменилось.

В то же время на Малой Неве с двух до одной разводки за ночь сокращено количество операций на Биржевом мосту — переправа будет разомкнута с 2:00 до 4:55. А вот открытый недавно после капремонта Тучков мост возвращается к своему привычному графику — две разводки, с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Мосты на Большой Невке — Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский — по-прежнему будут разводиться не еженощно, а только по предварительной заявке судоходных компаний, переданной в «Мостотрест» за двое суток. Время их разводки — с 01:30 до 4:30.

В зимний период все разводные мосты были оснащены светодиодными прожекторами системы подсветки разводных пролетов. А в период навигации на большинстве петербургских разводных мостов пройдут различные ремонтные работы — прежде всего, замена асфальтобетонного покрытия. В настоящее время дорожные работы идут на Дворцовом мосту, на Литейном мосту они уже завершены. Еще до начала Чемпионата мира по футболу такие же работы пройдут более чем на десяти мостах.

«Для подготовки к навигации СПБ ГБУ «Мостотрест» провело 51 разводку мостов. Больше всего — 18 раз — разводили Тучков мост, который был открыт после реконструкции в ноябре прошлого года», — отметили на предприятии.

В первую ночь официальной мостовой навигации, с 9 на 10 апреля, с 01:30 до 04:30, будет произведена технологическая разводка Сампсониевского моста. Автомобилистов просят учитывать этот факт.

У нескольких петербургских мостов в предстоящем летнем сезоне — памятные даты. Самый главный юбиляр — Троицкий мост: 29 мая ему исполнится 115 лет. Всего же в 2018 году свои юбилеи празднуют 35 петербургских мостов.

В Петербурге, где множество рек и каналов, более 430 мостов, 18 из них — разводные. 80 петербургских мостов являются объектами культурного наследия.

Уже очень скоро в Петербурге появится еще один мост — он пересечет Малую Неву и остров Серный между островом Декабристов и Петровским островом.

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29 марта новый мост, который уже успели окрестить «Серным», официально получил название «мост Бетанкура» — в честь выдающегося российского государственного деятеля и ученого испанского происхождения Августина Бетанкура, внесшего большой вклад в развитие транспортной системы Российской империи.

Мост Бетанкура соединит Васильевский остров и Петроградскую сторону. Неразводной мост будет обеспечивать круглогодичное и круглосуточное сообщение между районами. На мосту предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.