Вашингтон, 9 апреля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Согласно заявлению Белого дома США, ответственность за «химатаку», якобы совершенную в сирийской Думе, несут Россия и Иран, 9 апреля передает агентство Reuters.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495

По словам официального представительства Белого дома Сары Сандерс, химическая атака была проведена «режимом Асада», которого поддерживают Иран и Россия.

Россия виновна еще и в том, что «предала обязательства» по уничтожению химического оружия, принадлежащего правительству Сирии.

«Стало ясно, что Россия предала свои обязательства гарантировать окончание программы химического оружия сирийского режима», — заявила Сандерс журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, информацию о «химатаке» в Сирии, которую якобы совершили правительственные войска, уже опровергли врачи и официальные лица в Думе. Никаких подтверждений атаки, кроме заявлений боевиков, не существует.

В совершении химической атаки «режимом Асада» на этот раз сомневается даже спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.