Степанакерт, 9 апреля, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха погиб в результате нарушения перемирия ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Photolure Позиции Армии обороны НКР

«Сегодня, 9 апреля, примерно в 14:20, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в южном направлении, в результате выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НК Нарек Геворкович Арутюнян 1998 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для выяснения обстоятельств инцидента проводится расследование.

«Министерства обороны Республики Армения и Республики Арцах разделяют горечь тяжелой утраты и выражают свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего».

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что в ночь на 8 апреля азербайджанские ВС на Нахиджеванском участке несколько раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по армянским ВС, в основном, из стрелкового оружия.

«Оборонное ведомства Армении призывает азербайджанские ВС воздержаться от дальнейших провокаций и предупреждает, что ни один шаг не останется без ответа», — говорилось в сообщении оборонного ведомства Армении.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что «части азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль госграницы с Арменией».