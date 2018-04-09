Берлин, 9 апреля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Министр транспорта Германии Андреас Шойер призвал городские власти Берлина «не торопиться» с закрытием аэропорта Тегеля, 9 апреля передает агентство Reuters.

Matti Blume Аэропорт Берлин-Тегель

По словам Шойера, из-за незавершенного строительства нового аэропорта Берлин-Брандербург столица Германии в 2019 году рискует оказаться вообще без авиасообщения.

«Если ничего не случится, то существует опасность, что в конце 2019 года в Берлине не будет аэропорта», — заявил Шойер в интервью журналистам.

Шойер пообещал «активизировать» строительство аэропорта Берлин-Бранденбург, открытие которого намечено на октябрь 2020 года.

Аэропорт Берлин-Бранденбург является одним из главных «долгостроев» Германии. Его строительство ведется с 2012 года, открытие много раз откладывалось из-за многочисленных технических проблем и проектных недоработок.

В настоящий момент в столице Германии действуют аэропорты Берлин-Тегель и Берлин-Шёнефельд, причем первый власти планируют закрыть в ближайшее время.

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