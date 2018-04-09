Вашингтон, 9 апреля, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Основатель американский социальной сети Facebook Марк Цукерберг принес извинения за то, что его компания не приложила достаточно усилий для того, чтобы предотвратить утечку персональных данных пользователей. Извинения он принес во время своего выступления перед конгрессом США.

Surian Soosay Марк Цукерберг

«Мы не давали себе отчёта в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что его компания не приложила достаточных усилий «для того, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в марте стало известно, что компания Cambridge Analytica, изучавшая предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

В руководстве Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности Cambridge Analytica, тем не менее данная информация вызвала крупный скандал. 22 марта Марк Цукерберг признал, что администрацией сервиса были допущены ошибки, и заверил, что его команда предпримет необходимые действия, чтобы подобная ситуация не повторилась.