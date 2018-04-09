Москва, 10 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. То, что предполагаемая химическая атака в Сирии произошла на излёте информационной кампании по «делу Скрипаля», совершенно не случайно. Об этом 9 апреля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Санкции — это отголосок того списка, что они опубликовали из «телефонной книги» (список российских чиновников и бизнесменов). Они всё это планировали уже заранее, а вот то, что произошло в Сирии, — сделали англичане под эти санкции. И совпадение абсолютно неслучайно», — заявил Платошкин.

По мнению политолога, череда последних событий прямо связана с успехами России в отношении «дела Скрипаля».

«Мы начали наконец-то активно действовать по делу Скрипаля, британцы начали сыпаться. Как только мы начали предъявлять письменные просьбы с письменным ответом, смотрите, что получается — лаборатория говорит «я не я и хата не моя», пусть спецслужбы что-то пишут. Спецслужбы говорят, что вроде тоже ни при чём… И что происходит? Неожиданно происходит химическая атака в Сирии. И Скрипали пропали», — пояснил он.

В этой связи обращает внимание недавняя атака по авиабазе Сирии «Тифор», отметил политолог. Минобороны РФ сообщило, что атаку произвели самолеты F-15 ВВС Израиля — три ракеты поразили цель, еще пять были сбиты средствами ПРО.

Эта атака может оказаться «разогревом» перед масштабным наступлением западной коалиции в Сирии, допускает Платошкин. Сейчас в Пентагоне ведётся разработка тройного удара по Сирии с привлечением как американских сил, так и британских и французских, отметил он, и в этой связи России, как никогда, необходимо проявить твёрдость.

«Никто не хочет войны, но и дело Скрипаля, и всё остальное говорит о том, что если мы тухнем, то шантажист просто становится наглее. Наша задача — добить дело Скрипаля и отправить Мэй в отставку. А по Сирии — нужен звонок Трампу обязательно. Мы должны пригласить американских офицеров, прибыть на все сирийские авиабазы, провести там контроль, остаться там на полной основе, если они захотят, продемонстрировать максимальную открытость», — считает эксперт.

«Как только мы начали её (открытость) демонстрировать в деле Скрипаля — у нас полный успех. И здесь тоже я более чем уверен — Трамп сегодня военных действий не хочет. Кто сейчас сообщил о химоружии? Би-би-си со ссылкой на источники в МИД Великобритании! А Пентагон заявил, что нам ещё проверить надо — у них тоже возникает мысль, что им здесь лезть ни к чему. Поэтому нам нужен максимально плотный контакт с американцами, чтобы сорвать эту провокацию, и добивать гражданку Мэй, совершившую на территории своей страны уголовное преступление против российских граждан», — заключил он.

8 апреля в Сирии в городе Дума произошла возможная химическая атака, в ходе которой, по некоторым данным, сообщалось о 70 жертвах. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее заявила о «серьёзной обеспокоенности» из-за информации о вероятном применении химического оружия. В то же время в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что правительственные силы в САР не использовали химическое оружие в городе Дума.