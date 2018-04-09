Ереван, 9 апреля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил кандидатуру третьего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

president.am Серж Саргсян

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства страны, этот вопрос был затронут на встрече Сержа Саргсяна и Карена Карапетяна 7 апреля.

Читайте также: Армения: президент и премьер провели последнюю встречу

По сообщению пресс-службы правительства, Карен Карапетян сегодня, 9 апреля, коснулся состоявшейся 7 апреля встречи с президентом Сержем Саргсяном, ответил на вопрос о выдвижении кандидатуры будущего премьер-министра и представил свою точку зрения.

На вопрос, был ли затронут во время этой встречи, в частности, вопрос о кандидатуре будущего премьер-министра, Карапетян, согласно сообщению, ответил: «Я доложил президенту Сержу Саргсяну о работе нашей команды, мы обсудили, где мы находимся, на наш взгляд, какое будущее нас ожидает, и как мы должны этого достичь. Я убежден, что на самом деле у нас очень хорошие возможности для достижения успеха в ближайшие годы. По нашим прогнозам, у нас будет экономический рост, и в случае политического диалога мы сможем провести фундаментальную долгосрочную реформу, а также мы четко представляем, как это сделать.

Да, мы также затронули вопрос о кандидатуре премьер-министра, мы говорили о Конституции, новой системе правления. Мы согласны в том, что перед лицом проблем и вызовов, стоящих перед страной, обеспечение плавного перехода к новой системе правления и ее окончательное формирование очень важны.

Также, учитывая достигнутые при текущей конфигурации правления успехи, мы решили предложить нашим коалиционным партнерам сохранить нынешнюю конфигурацию управления в этот период, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна. Потому что, повторяю, чрезвычайно важно двигаться к новой системе правления плавно, эффективно и минимизировать риски».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 апреля, Армения окончательно завершила переход на парламентскую форму правления, а Серж Саргсян, после десяти лет правления, сложил с себя президентские полномочия. Новым президентом страны стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саргсян. Сегодня же правительство Армении во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном подало в отставку. Парламент Армении должен избрать нового премьера 17 апреля.

Таким образом, подходит к концу большой план Сержа Саргсяна, который он реализовывал начиная с 2014 года, чтобы продолжить руководить страной после истечения президентских полномочий. В итоге в руках Сержа Саргсяна будут сосредоточены еще более широкие полномочия. Как заявляла армянская оппозиция, в Армении внедряется «премьерская диктатура».

Читайте также: Законы в Армении редактируют под Сержа Саргсяна

Саргсян сохранил за собой даже президентскую резиденцию на Баграмяна, 26 в Ереване, которая будет одной из резиденций премьер-министра. Кроме того, по недавнему решению правительства, Саргсяну в частную собственность отдан особняк в правительственном квартале, в котором он проживал как президент.