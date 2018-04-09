Париж, 9 апреля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главами стран Прибалтики, 9 апреля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В заявлении по итогам переговоров с президентами Литвы, Латвии и Эстонии Макрон пообещал трем странам «продолжать тесное сотрудничество» и поблагодарил их за «европейский выбор».

«Европейский выбор, который вы сделали, тем более важен в очень проблемном и неопределенном международном контексте», — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что «ситуация заставляет нас продолжать тесное сотрудничество между нашими странами».

Отметим, президенты стран Прибалтики в последнее время вместе путешествуют по миру. Так, 3 апреля глав трех прибалтийских стран одновременно принял президент США Дональд Трамп.