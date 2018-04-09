Москва, 9 апреля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев проведут рабочую встречу 10 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, темой встречи будет подготовка к предстоящему ежегодному отчёту правительства перед Государственной думой.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что на этот раз намерен выступить с отчётом о работе не только за 12 месяцев, но и за весь шестилетний период работы действующего состава кабинета министров.

В рамках подготовки к отчёту премьер-министр провёл серию встреч с представителями фракций нижней палаты парламента. Состоялись его консультации с представителями ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Единой России».

Напомним, выступление Дмитрия Медведева в Государственной думе намечено на 11 апреля.

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