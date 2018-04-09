На Мальте туристический автобус врезался в дерево
Валлетта, 9 апреля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. На Мальте попал в ДТП туристический автобус, есть погибшие и пострадавшие, 9 апреля передает агентство Associated Press.
Mutasim0hourani
Автобусная авария
Авария произошла в городе Зуррик вблизи Валетты. По информации полицейских, двухэтажное транспортное средство врезалось в дерево.
В результате ДТП погибли двое человек, ранения получили 45 человек, в том числе 12 детей.
Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства не пострадал.
Большинство пострадавших туристов являются гражданами Великобритании и Бельгии.
Как передавало ИА REGNUM, ранее 9 апреля произошла серьезная автокатастрофа в Индии — в ущелье рухнул школьный автобус. Погибли 30 человек, большая часть — школьники младших классов.