Валлетта, 9 апреля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. На Мальте попал в ДТП туристический автобус, есть погибшие и пострадавшие, 9 апреля передает агентство Associated Press.

Mutasim0hourani Автобусная авария

Авария произошла в городе Зуррик вблизи Валетты. По информации полицейских, двухэтажное транспортное средство врезалось в дерево.

В результате ДТП погибли двое человек, ранения получили 45 человек, в том числе 12 детей.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства не пострадал.

Большинство пострадавших туристов являются гражданами Великобритании и Бельгии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 9 апреля произошла серьезная автокатастрофа в Индии — в ущелье рухнул школьный автобус. Погибли 30 человек, большая часть — школьники младших классов.