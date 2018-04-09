Лондон, 9 апреля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне направило запрос в МИД Великобритании с просьбой предоставить более подробную информацию о предполагаемом перехвате сообщений в день отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

«Отличная история о перехвате. Мы запросили подтверждение и более подробную информацию у Форин-офиса», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Напомним, ранее сегодня ряд британских изданий со ссылкой на неназванные источники сообщил, что сотрудники ВВС Соединённого Королевства, базирующиеся на станции сбора разведданных на юге Кипра, перехватили два сообщения в день отравления Сергея Скрипаля, одно из которых было отправлено из Сирии и адресовалось некоему «официальному лицу» в Москве.

Якобы в одном из сообщений говорилось о том, что «посылка доставлена» и два лица «совершили успешный выход».

Отмечалось, что перехваченная информация была передана Лондоном своим союзникам, что, вероятно, и послужило основанием для высылки российских дипломатов из США, Канады и стран Европы.