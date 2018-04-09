Москва, 9 апреля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен 9 апреля на территории стройки в московском районе Печатники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварочные работы

«На улице Шоссейная в районе дома №1В на территории стройки метрополитена обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что вокруг опасной находки в настоящее время выставлено оцепление. Ожидается прибытие на место специалистов-взрывотехников.

Официальных сообщений об инциденте на данный момент не поступало.

Читайте также: Рядом с бизнес-центром в Москве обнаружен снаряд времён войны