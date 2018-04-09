Посёлок Арсинский, Челябинская область, 9 апреля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Челябинской области так и не нашли причину обмороков, которые произошли среди учащихся и педагогов Арсинской средней общеобразовательной школы Нагайбакского района Челябинской области. Не совпадает даже количество пострадавших, которое приводят различные ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура России

Напомним, ЧП случилось ещё на прошлой неделе. О произошедшем со ссылкой на родственников детей сообщили местные СМИ. А затем информацию официально прокомментировали компетентные органы. По сведениям СКР, утром 6 апреля из школы в лечебное учреждение «с признаками ухудшения здоровья» поступили 13 детей в возрасте от семи до 15 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Свою проверку причин массового заболевания начала прокуратура. В этом ведомстве сообщают об 11 поступивших в лечебное учреждение, возраст от семи до 16 лет. При этом у пострадавших выявлены признаки отравления, уточнили в надзорном ведомстве.

Свою оценку дали и в областном управлении Роспотребнадзора. Здесь уточнили, что утром 6 апреля в школе находились 135 детей и 21 взрослый, среди которых десять педагогов. Трое школьников во время линейки упали в обморок. Затем поступили жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых. Люди жаловались на головокружение, тошноту, першение в горле, высокую температуру и слезотечение.

12 детей госпитализировали в Нагайбакскую районную больницу. У них взяли общий анализ крови, также каждого ребёнка осмотрели специалисты. Утром 7 апреля состояние всех детей было удовлетворительное. Четверым поставили диагнозы ОРВИ и фарингит. Сейчас в больнице остаются двое детей.

Школа сейчас закрыта. Специалисты проверили питьевую воду, пищеблок, но не нашли никаких отклонений от норм. Также не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Завтра, 10 апреля, они повторят исследование воздуха. А 11 апреля намерены сделать окончательные выводы.