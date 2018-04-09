Астрахань, 9 апреля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. В Астраханской области проверки пожарной безопасности в общественных местах выявили уже более сотни нарушений. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе проверке подлежат 345 объектов с массовым пребыванием людей — торговые центры, больницы, дома престарелых, школы, гостиницы, детские центры и банкетные залы.

ИА REGNUM Пожарная сигнализация

По данным на 6 апреля, из 345 объектов было проверено 66. Большая часть из них правила противопожарной безопасности нарушала. Только 26 организаций оказались полностью безопасными.

«По факту выявленных нарушений — сегодня их пока 125 — составляются протоколы и предписания. В ряде случаев организовано проведение административных расследований. Система проверок организована в два этапа — до 10 апреля с докладом в Генпрокуратуру, до 30 апреля мы завершим весь объем работ», — рассказал начальник ГУ МЧС по Астраханской области Игорь Евстафьев.

В областном центре все большие торговые центры с развлекательными зонами допускали нарушения. В ТЦ «Ярмарка» обнаружили 18 нарушений, «Сити» — 17, «Декстер» — 15, «Алимпик» — 13, в «Гранд Ривер» и «Три кота» — по семь нарушений.

В ТЦ «Гранд Ривер» прокуратура потребовала приостановить работу кинотеатра «Киноостров», так как там отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация и эвакуационное освещение, а элементы металлических строительных конструкций не обработаны огнезащитным составом.

Губернатор Александр Жилкин обещал провести с собственниками и руководителями торговых центров совещание на рабочей неделе с 9 по 13 апреля. Центрам, которые не устранят нарушения, он пригрозил закрытием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, проверки мест массового пребывания людей проходят во всех регионах РФ. При этом астраханцы не стали ждать реакции надзорных органов и своими силами обследовали торговые зоны. После этого в соцсетях они стали жаловаться, что эвакуационные выходы в большинстве из них заперты.