Лондон, 9 апреля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании прокомментировала якобы проведенную химатаку в сирийской Думе, 9 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

«Международное сообщество должно решительно ответить тем, кто несет ответственность (за химатаку — прим. ИА REGNUM )», — заявила Мэй.

Премьер-министр Великобритании тем не менее на этот раз не стала поспешно заявлять, кто именно несет ответственность за химатаку, которой не было.

Однако ранее это сделал ее министр иностранных дел Борис Джонсон.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля Борис Джонсон обсудил «химатаку» в Думе с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном.

«Исходя из текущих сообщений средств массовой информации,» представители США и Великобритании сделали вывод, что во всем виноват «режим Асада».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал еще более резкое заявление. Министр обороны США сообщил, что «не исключает» применения военной силы против правительства Сирии, и заявил, что в «химатаке» виновата Россия.