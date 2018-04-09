Белгород, 9 апреля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. В Белгороде роддом при городской больнице №1, закрытый на санитарную обработку до конца февраля, закрыт на неопределенное время — теперь в нем проводят ремонт. Об этом 9 апреля сообщил портал «Бел.ру» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

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Санитарная обработка началась в учреждении 1 февраля. Однако после профилактики родильное отделение закрыли «в связи с аварийной ситуацией» после письма главврача больницы.

По данным интернет-издания, срок, в течение которого отделение будет закрыто, продлили из-за проведения ремонта. Также в региональном департаменте отрицают, что что родильное отделение может не открыться вовсе.

«Закрытие родильных отделений медицинских организаций области в настоящее время не осуществляется, и вопрос о закрытии профильных отделений в городах и районах области в 2018 году департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области не рассматривается», — заявила первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Людмила Крылова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года появились слухи, что роддом закрывается навсегда — об этом медперсоналу сообщили на закрытом совещании. Эти данные опроверг главный врач городской больницы №1 Александр Сотников, заявивший, что в роддоме в течение трех недель будет проводиться плановая санитарная обработка. При этом он признался, что «родильное отделение не соответствует никаким санитарным правилам и нормам».

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Напомним, белгородские СМИ получили от анонимного источника аудиозапись закрытого совещания медиков с заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой, у которой к белгородскому здравоохранению накопилось много претензий. Одной из них стало сокращение медицинских учреждений, не соответствующее концепции Минздрава об оптимизации, то есть создании централизованной системы, с которой эффективность медицинской помощи жителям региона должна была повыситься.

Также Яковлева обвинила белгородских чиновников в подтасовке статистики, в том числе и касающейся работы перинатальных центров:

«Показатель младенческой смертности снижается неуклонно, а мертворождаемость у нас в 2016 году выше, чем в 2015. Хотя показатель «младенческая» стал меньше. Поэтому я прошу коллег обратить внимание, нет ли переброса… Вы сами себя обманываете. Нет, мертворождаемость может быть, мы всё понимаем. Тем более она не очень высокая. Но вы бойтесь, чтобы не спрятать туда младенческую смертность», — заявила Яковлева.