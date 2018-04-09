Ташкент, 9 апреля, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Узбекистан придает важное значение стратегическому партнерству с Россией в военно-технической сфере, в области инвестиций и транспорта, сообщает 9 апреля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на указ президента республики о реформировании МИД.

ИА REGNUM Узбекистан — Россия

Приоритетным направлением развития узбекско-российских отношений является наращивание торгово-экономических связей за счет увеличения объема поставок продукции, использования «зеленых коридоров» и расширения межрегионального сотрудничества.

В документе отмечается, что важным направлением партнёрства между странами является выполнение подписанных ранее соглашений о трудовой миграции. Кроме этого, Ташкент намерен активизировать культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере здравоохранения, науки и техники, искусства и образования.

Главным внешнеполитическим приоритетом Узбекистана названа Средняя Азия. Ташкент планирует расширить и углубить взаимовыгодное сотрудничество с соседними республиками на основе дружбы и добрососедства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о реформировании внешнеполитического ведомства республики. В структуре МИД было создано главное управление внешнеэкономического сотрудничества, в которое вошли четыре управления.