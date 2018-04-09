Челябинск, 9 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Представители Народного фронта повторно обратились к губернатору Челябинской области и главе города с просьбой добиться от подчиненных, курирующих оптимизацию детских спортивных школ в Челябинске, выполнять свои служебные обязанности в интересах спортсменов, родителей и тренерского состава, принимать решения взвешенно и обдуманно. Общественники также попросили губернатора вмешаться в ситуацию с увольнением директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова без объяснения причин.

Гантели

«Общероссийский народный фронт считает, что проводимая оптимизация спортивных школ в Челябинске без обсуждения с общественностью ее итогов, рисков и, не имея в основе этих инициатив экономического обоснования, может нанести непоправимый ущерб развитию массового спорта в Челябинской области. Вместо давления на директоров и тренеров спортшкол, которые открыто высказывают свои опасения такой оптимизации, чиновникам надо научиться слышать людей и разговаривать с ними. Активисты ОНФ повторно обратились к губернатору Челябинской области с просьбой добиться от его подчиненных пересмотра проводимой в отношении детского спорта политики», — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Представители Общероссийского народного фронта считают, что игнорирование мнения общественности челябинскими чиновниками может привести к непоправимым последствиям. Один из участников голодовки в защиту директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова уже был госпитализирован. Участники акции выступают против развала спорта в Челябинске и продолжают голодать уже пятый день. На крайние меры участников протеста подвигло необоснованное решение спортивных чиновников уволить заслуженного тренера и создателя спортивной школы олимпийского резерва «Конас» Олега Строгонова, воспитавшего более 60 мастеров различного класса по каратэ.

В пятницу, 6 апреля, состоялась встреча чиновников с тренерами и директорами спортивных школ Челябинска, в том числе представителями школы «Конас», на которой обсуждалась сложившаяся ситуация.

«Настаивая на своем праве увольнять бюджетников по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин, чиновники защищают свое право на вседозволенность. С официальной электронной почты городского управления спорта уже ведется рассылка в адрес спортшкол открытого письма откровенно дискредитирующего характера относительно Олега Строгонова и коллектива «Конас», — отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Илья Пермяков.

Первый заместитель главы города Челябинска Наталья Котова на встрече со спортсменами пояснила, что практика применения ст. 278 ТК РФ на территории Челябинской области считается нормальной и регулярно применяется городскими чиновниками для увольнения, например, в сфере образования.

Чиновники по спорту не смогли объяснить причины исключения из сборной Челябинской области по карате более 50 воспитанников тренеров Владимира Холкина и Юрия Краснопевцева. Напомним, в 2017 г. эти тренеры выступили против действий чиновников, затеявших необоснованную оптимизацию детских спортивных школ, приведшую к закрытию спортивных залов и увольнениям.

ОНФ непонятна позиция начальника управления физической культуры и спорта Евгения Иванова, который считает решение по увольнению директора «Конаса» обоснованным, несмотря на то, что к нему нет претензий по хозяйственной деятельности и по спортивным результатам школы. Отметим, школа олимпийского резерва «Конас» — это более тысячи спортсменов, на данный момент занимающихся помимо каратэ еще десятью видами спорта. Городских чиновников в их действиях поддержал министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Общероссийский народный фронт против оптимизации спортивных школ в Челябинске «любой ценой» и ждет ответа чиновников.

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