Астана, 9 апреля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Мукомольные производства Казахстана работают в убыток из-за потери рынка сбыта своей продукции в Афганистане, передает 8 апреля телеканал «Астана» со ссылкой на союз зернопереработчиков республики.

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Производители сообщают, что мукомольные заводы находятся на грани закрытия, а руководство отпускает работников в бессрочные отпуска. В результате компании работают в убыток.

В казахстанском союзе зернопереработчиков обращают внимание на то, что власти Узбекистана снизили акцизы, убрав с каждой тонны муки около $25. В результате узбекские предприниматели вытеснили с рынков Афганистана казахстанских мукомолов.

По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, в республике работают 250 мукомольных предприятий, которые просят власти республики вмешаться в ситуацию и принять меры против конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Казахстане было произведено 4,1 млн тонн муки, половина из которой была направлена на экспорт. Годовая мощность 250-и предприятий составляет 9 млн тонн. В министерстве сельского хозяйства республики отмечают, что экспорт муки из Казахстана только растет.