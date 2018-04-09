Женева, Швейцария, 9 апреля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что якобы совершенная химическая атака (информация о которой уже опровергнута — прим. ИА REGNUM ) — это «преступление Асада», ответственность за которое должна понести Россия, 9 апреля передает агентство Reuters.

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«Использование химического оружия по своей сути является военным преступлением. Кроме того, люди, на которых атака нацелена, были гражданскими, что типично для правительства Асада», — заявил Рот журналистам.

HRW «не удалось провести расследование» инцидента. Однако Рот верит «некоторым свидетелям», которые сообщили о «вертолете сирийского правительства», сбросившем в Думе «химический цилиндр».

«Нет никаких сомнений в том, что правительство Асада несет уголовную ответственность за стратегию военных преступлений, направленную против гражданских лиц, — считает глава HRW. — …Россия разделяет уголовную ответственность за стратегию военных преступлений, проводимую правительством Асада».

Как передавало ИА REGNUM, о якобы совершенной правительством Сирии химической атаке в Думе ранее сообщили местные боевики.

По информации «свидетелей», предположительно правительственный вертолет скинул на город некую емкость, в которой, возможно, находился хлор. В результате атаки якобы пострадали около десяти человек.

Информацию о химической атаке в Думе уже опровергли местные врачи и официальные лица. Тем не менее Пентагон уже заявил, что «не исключает» боевых действий против войск Башара Асада в ответ на «химатаку».