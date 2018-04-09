Москва, 9 апреля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свои позиции по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Сообщается, что российский лидер и глава германского правительства провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, в том числе вопрос о реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока — 2», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

Кроме того, Путин и Меркель обстоятельно обсудили ситуацию на Украине. Вновь была подчеркнута безальтерантивность Минских соглашений. Лидеры России и Германии подчеркнули важность соблюдения конфликтующими сторонами так называемого «пасхального перемирия» и договорились продолжить совместную работу по урегулированию конфликта на Украине в «нормандском формате».

Была затронута и сирийская тема.

«Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счёт», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин выразил Меркель соболезнования в связи с трагическими событиями в Мюнстере, где грузовой автомобиль протаранил группу людей.