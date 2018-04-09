Братислава, 9 апреля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. «Люди в Словакии не наивны, и я убежден, что большинство из них может ясно судить, что это провокация против Российской Федерации», — отмечает председатель судебной коллегии по уголовным делам верховного суда Словацкой Республики Штефан Гарабин, комментируя недавнее нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в интервью ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Допрос

«Мы много говорим о наших обязательствах по отношению к партнерам в ЕС, и, будучи судьей и юристом, я очень уважаю юридические обязательства. Тем не менее, несмотря на мои усилия, я до сих пор не нашел хотя бы одну причину, которая бы заставила нас верить заявлениям без аргументов и без фактов, и только лишь на основании этого повторять действия толпы», — подчеркнул Гарабин. По его мнению, подобное «указывает только на то, что партнер с вами не честен. А если кто-то вас обманывает — значит, он вас не уважает».

Великобритания и по сей день настоятельно призывает своих партнеров в Европейском союзе поддержать ее, предприняв при этом серьезные и враждебные шаги в их дипломатических отношениях с Российской Федерацией, ответственность за которые будут нести непосредственно они сами. Без представления соответствующих неопровержимых фактов и тщательного обоснования позиции поддаваться такому давлению попросту неправильно, заметил эксперт.

«Давление со стороны Великобритании является политическим. Мы не несем ответственности за выполнение каких-либо обязательств, — напоминает уголовный судья верховного суда Словацкой республики, — они называют это проявлением солидарности. Солидарность, в свою очередь, означает взаимную поддержку и сплоченность. Но в чём? В этом случае речь не идет о нападении на Великобританию, а о «нападении» на российских граждан на территории Великобритании. Это большая разница».

Великобритания хорошо это знает, и именно поэтому, считает словацкий судья, она пытается убедить весь мир в том, что напали именно на нее и что единственным агрессором, который в данной ситуации приходит на ум, может быть только Россия.

Сейчас политика Запада в отношении России такова, что сначала российская сторона должна признаться, а уже потом Запад с ней будет разговаривать, отмечает Штефан Гарабин. Ровно такая же ситуация совсем недавно была и с допингом российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Разница лишь в том, полагает Гарабин, что сегодня Россию уже нельзя одурачить: «Российская Федерация сегодня — это здоровая, уверенная в себе могущественная держава, которая принимает участие или самостоятельно решает проблемы на благо всего мира. Я не знаю, что на самом деле думают западные стратеги, но они не знакомы не только с русским характером, но и с нашим, словацким».

Напомним, что ранее ряд стран ЕС, включая Словакию, несмотря на давление Лондона, который без предъявления каких-либо доказательств обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, отказались от высылки российских дипломатов.