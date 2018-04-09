Москва, 9 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Израильтяне невротизированы иранской проблемой и ведут себя нерационально, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«У израильтян есть постоянная головная боль — это Иран, — сказал Кургинян. — Они невротизированы по этой части, и разговаривать с ними как с рациональными людьми можно по очень многим вопросам, но как дело доходит до Ирана — такое ощущение, что глаза у них загораются каким-то странным огнём».

При этом политолог отметил, что прежде, при шахе, отношения Израиля и Ирана были прекрасными, однако теперь Тель-Авив действует вне всякой рациональности, если речь заходит об Иране, и, вероятно, именно этим неврозом и следует объяснять случившееся в провинции Хомс.

«Израиль следовал и будет следовать в фарватере политики США, — добавил Кургинян. — И тут никаких вопросов нет. Но если бы США хотели нанести удар, все бы этом знали».

Также он отметил, что в целях самопиара США не стали бы скрывать факт нанесения удара.

Напомним, что министерство обороны РФ подтвердило, что удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесли самолёты военно-воздушных сил Израиля. По данным оборонного ведомства, 9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два военных самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор.

Сирийские ПВО уничтожили пять управляемых ракет, однако три достигли западной части аэродрома. Погибли 14 человек.

Бывший начальник военной разведки Израиля Амос Ядлин по этому поводу заявил, что случившееся следует рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния. Иными словами, речь идёт о попытке предотвратить передачу оружия Ираном исламистской группировке «Хезболла».