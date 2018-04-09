Ереван, 9 апреля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. После десяти лет правления президент Армении Серж Саргсян сложил с себя полномочия президента страны. Так как Саргсян, скорее всего, останется у власти уже в качестве премьер-министра, подводить итого его президентского правления не имеет особого смысла.

president.am Серж Саргсян

Тем не менее некоторые оппозиционные политические силы, особенно те, которые не представлены в парламенте страны, решили подвести некоторые итоги двух президентских сроков (2008—2018 гг.) Саргсяна.

Партия «Наследие», лидер которой Раффи Ованнисян на президентских выборах в 2013 году был основным конкурентом Сержа Саргсяна, а по оценке многих политологов и политиков даже одержал бы на них победу, если бы не масштабные нарушения, считает, что итоги десятилетнего президентства Сержа Саргсяна — это коррупция, взяточничество, безнаказанность, миграция.

Как говорится в заявлении партии, десятилетнее президентство Саргсяна привело к массовой эмиграции, росту внешнего долга до $6 млрд, провалу ассоциации Армении с ЕС, торпедированию карабахских переговоров, приведших к апрельской войне 2016 года, сфальсифицированным парламентских выборам и конституционному референдуму, экономическому спаду, росту бедности.

«Всё это оставило катастрофический отрицательный след в жизни Армении и армянского народа. Однако Саргсян не намерен довольствоваться этим, он намерен продолжить воспроизводство преступного режима путем продления своего правления, на сей раз в качестве премьер-министра. У граждан Армении осталось совсем немного времени для консолидации, для того, чтобы выйти на улицу и предъявить свою волю незаконной власти Сержа Саргсяна. В противном случае Армению и армянский народ ожидают серьезные вызовы, неудачи и потери», — говорится в заявлении.

Тем не менее лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян сегодня принял участие в церемонии инаугурации четвертого президента Армена Саргсяна, посчитав его легитимным главой государства, несмотря на то, что он был избран «нелегитимным», по определению партии «Наследие», парламентом. Более того, Ованнисян тепло поздоровался с тем же Сержем Саргсяном, крепко пожав ему руку.

В свою очередь партия «Еркир цирани» («Страна абрикосов») представила заявление в генеральную прокуратуру и следственный комитет о привлечении Сержа Саргсяна в качестве обвиняемого за госизмену.

Как говорится в заявлении партии, «Еркир цирани» инкриминирует Саргсяну различные экономические и политические преступления как в сфере внутренней и внешней политики, а также потерю территорий во время апрельской войны 2016 года. Партия также обвиняет Саргсяна в узурпации власти. В целом, как заявила лидер партии, член ереванского Совета старейшин Заруи Постанджян, заявление состоит из 18 страниц.