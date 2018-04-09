Москва, 9 апреля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. США и их союзники хотят, чтобы Россия как можно сильнее втянулась в сирийский конфликт, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 9 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Pixabay.com Ложная приманка

«У США есть определенный замысел, — считает Хинштейн. — Сирию хотят превратить во второй Афганистан. Сама по себе Сирия Запад и США не волнует. Так же, как их не волновали проблемы Афганистана и его народа. Тогда задача состояла в том, чтобы втянуть СССР в этот конфликт, превратив его из мало обременительного похода в гражданскую войну. Стали поставлять оружие и технику. Всё сводилось к одному: каждый вложенный доллар наносил советской экономике ущерба на 10 долларов».

При этом, по мнению Хинштейна, для международной коалиции борьба с терроризмом отходит на второй план.

С ним не вполне согласился лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«В Афганистане были пуштуны, и они хотели воевать, — заметил он. — В результате можно было создать машину перемалывания наших вооружённых сил. Армия Советского Союза могла решить любые задачи в Афганистане, но они не были поставлены. Здесь (в Сирии — прим. ИА REGNUM ) происходит нечто другое».

Напомним, что, по мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, США на Ближнем Востоке хотят сохранять ситуацию управляемого хаоса, чтобы оправдать свое бессрочное присутствие там для продвижения своей односторонней повестки дня.

В свою очередь, в Белом доме пока не назвали точных сроков вывода 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии. По некоторым сведениям, возвращение военнослужащих планируется после того, как будут уничтожены все террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, в конце марта, Дональд Трамп заявил, что США выведут войска «очень скоро» — как только военные «выбьют дух» из террористов.