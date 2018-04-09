Санкт-Петербург, 9 апреля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге раньше намеченного срока проверили все 82 торгово-развлекательных центра. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в Главном управлении МЧС по городу. Масштабные проверки потребовала провести по всей стране Генеральная прокуратура РФ после трагического пожара 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек. В Северной столице проверки продолжались в течение двух недель, их удалось завершить до крайнего срока, установленного на 16 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Инспекция в детской зоне ТРЦ «Радуга» в Петербурге

За это время сотрудники прокуратуры и МЧС совместно совершили рейды по всем 82 торговым центрам, где есть развлекательные зоны. Кроме того, к работе привлекли и специалистов испытательной пожарной лаборатории — они занимались инструментальным контролем систем автоматической противопожарной защиты на объектах. Как пояснили в ГУ МЧС, особое внимание уделяли автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу.

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Надзорные органы проверили эвакуационные пути и выходы, электропроводку, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, огнетушители, планы эвакуации, пожарные гидранты, а также проверили знания ответственных сотрудников о том, как вести себя при пожаре.

В прокуратуре Санкт-Петербурга корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля пояснили, что надзорное ведомство пока не подводило итоги столь масштабной операции по проверке всех городских ТРЦ. В ближайшем будущем надзорные органы смогут сообщить о количестве выявленных нарушений, если таковые имелись, однако на составление актов потребуется время.

Стоит заметить, что к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности могут быть привлечены не только владельцы и управляющие торгово-развлекательными центрами, но и арендаторы, если нарушение обнаружено на их территории, как произошло, например, в ТРК «Радуга», где вместе с проверяющими побывали корреспонденты ИА REGNUM.

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Отметим, что после проверки этого ТРК выявленные нарушения, препятствовавшие быстрой эвакуации детей и взрослых из развлекательного парка, были оперативно устранены.

Добавим, что петербуржцы требуют запретить располагать детские развлекательные заведения на верхних этажах торговых комплексов. Активисты предлагают, чтобы существующие торгово-развлекательные центры были соответствующим образом реконструированы, а в новых подобное размещение было вовсе невозможным по закону.

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