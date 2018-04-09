Ереван, 9 апреля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В связи с вступлением в должность четвертого президента Республики Армения Армена Саргсяна поздравительное послание направила Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Елизавета II и Армен Саргсян

«Выражаю свои искренние поздравления вам в связи с вступлением в должность президента Республики Армения. Адресую свои тёплые пожелания вам и народу Армении и ожидаю, что отличные отношения между двумя нашими странами будут продолжаться», — сказано в послании Елизаветы II.

Согласно публикациям армянской прессы, нового президента Армении Армена Саргсяна, который долгие годы был послом Армении в Великобритании, связывают довольно тесные отношения с королевской семьей Великобритании.

В мае 2013 года принц Чарльз прибыл в Армению с частным визитом: визит бы, скорее всего, не состоялся, если бы не Армен Саргсяна. В 2015 году — в ознаменование 100-летия Геноцида армян в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония поминовения новопричисленных к лику святых жертв геноцида.

Церемонию вместе с епископом Лондонским Ричардом Чартресом возглавлял католикос всех армян Гарегин Второй. В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян и принц Уэльский Чарльз. Организатором мероприятия был Армен Саргсян.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 апреля, завершились полномочия президента Армении Сержа Саргсяна. Избранный парламентом страны 2 марта Армен Саргсян вступил в должность на специальном заседании парламента Армении.

17 апреля парламент должен избрать нового премьер-министра страны, к которому перейдут практически все властные полномочия, так как с сегодняшнего дня Армения окончательно перешла на парламентскую форму правления. Новым премьер-министром страны вероятнее всего станет Серж Саргсян.

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